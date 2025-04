Napoli è il giorno del dolore | l’ultimo saluto a Milko Gargiulo

Milko Gargiulo, il 56enne ucciso cinque giorni fa da Andrea Izzo, ex compagno della donna con cui Gargiulo aveva intrapreso una relazione. Un delitto consumato per gelosia, che ha profondamente scosso la comunità partenopea. Napoli, è il giorno del dolore: l’ultimo saluto a Milko .L'articolo Napoli, è il giorno del dolore: l’ultimo saluto a Milko Gargiulo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Napoli, è il giorno del dolore: l’ultimo saluto a Milko Gargiulo Leggi su Teleclubitalia.it Si sono svolti questo pomeriggio, ai Colli Aminei, i funerali di, il 56enne ucciso cinque giorni fa da Andrea Izzo, ex compagno della donna con cuiaveva intrapreso una relazione. Un delitto consumato per gelosia, che ha profondamente scosso la comunità partenopea., è ildel.L'articolo, è ildelTeleclubitalia.

Chi era Milko Gargiulo - ucciso da Andrea Izzo - l’ex della compagna - che si è poi suicidato

Il 56enne Milko Gargiulio è stato ucciso a Napoli a colpi di pistola; a sparargli sarebbe stato Andrea Izzo, che si sarebbe suicidato subito dopo con la stessa arma.Continua a leggere

Napoli - uccide il rivale Milko Gargiulo per gelosia davanti ai bimbi di una scuola : poi Andrea Izzo si è ucciso

- Una esecuzione spietata , poco distante da una scuola per l’infanzia , il tutto sotto gli occhi delle mamme e dei loro bambini , in un’ ora di punta , quella dell’ ingresso . Poi il suicidio a ...

Milko Gargiulo - chi è il 56enne ucciso per gelosia : l'ultimo post pochi minuti prima di morire. Aveva già denunciato Andrea Izzo - ex della sua compagna

Milko Gargiulo avva già denunciato in passato alle forze dell'ordine di aver subito minacce di morte da parte del suo assassino. Il 56enne è stato ucciso nella mattina di...

