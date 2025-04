L’impegno del Csv Irpinia Sannio per il budget di salute | le parole di Amore

Irpinia Sannio ETS Raffaele Amore ha voluto sottolineare l'importanza del budget di salute intervenendo all'incontro in programma a Calibri ed organizzato presso la "Casa ex Eca" dall'Associazione Genitori di disabili Giada ODV di Lioni.Un appuntamento che ha visto la partecipazione tra gli altri di Angelo Moretti, presidente del Consorzio Sale della Terra, Rete Res-Int e Fondazione di Comunità di Benevento; di Michele Carifano, presidente di Giada OdV e Garante dei diritti per la persona disabile del Comune di Calitri; dell'avvocato Donato Antonio Frasca, rappresentante delle famiglie con figli disabili e responsabile Centro Giada Sezione di Calitri; di Michele Di Maio, sindaco di Calitri; di Antonello Cerrato, assessore con delega alle Politiche sociali della Provincia di Avellino; e Rosa d'Amelio, delegata alle Pari opportunità Regione Campania.

