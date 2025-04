Alzheimer | la Regione rafforza il proprio impegno nella costruzione di un sistema di sanità territoriale proattiva

La presidente della VII Commissione sanità e Politiche sociali del Lazio, Alessia Savo, è intervenuta al convegno promosso dalla Asl di Frosinone, dal titolo 'Dal Piano Nazionale Demenze al Fondo per l'Alzheimer e le demenze 2024-2026. Risorse e scelte per la gestione della fragilità e dei.

Alzheimer: la Regione rafforza il proprio impegno nella costruzione di un sistema di sanità territoriale proattiva. Alzheimer, al via progetto sperimentale. Alzheimer e demenze, progetto sperimentale in Basilicata. Domani la Giornata mondiale dell’Alzheimer, in Emilia-Romagna 62mila persone affette da demenza. Ne parlano su altre fonti

(In base a quanto diffuso da trmtv.it:) Alzheimer, la Regione Basilicata approva un progetto sperimentale - “Alla luce di questi dati – sottolinea l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico – la Regione Basilicata rafforza il proprio impegno per rispondere a un’emergenza sanitaria destinata a ...

(Come indicato da materalife.it:) Alzheimer e demenze, progetto sperimentale in Basilicata - La giunta regionale della Basilicata ha approvato un progetto sperimentale di 150.000 euro, per il miglioramento della diagnosi precoce del morbo di Alzheimer e delle demenze e per la sperimentazione ...

(A darne comunicazione è lasiritide.it:) Alzheimer, la Regione approva un progetto sperimentale - “Alla luce di questi dati – sottolinea l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico - la Regione Basilicata rafforza il proprio impegno per rispondere ... a investire nella lotta contro ...