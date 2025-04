Trovata morta in casa svolta nelle indagini | c’è un arresto violenza disumana sulla donna

donna morta a Milano dopo violenze: il figlio arrestato per omicidio aggravatoCon ripetuti calci e pugni avrebbe provocato gravi lesioni interne – emorragie cerebrali e addominali – sul corpo già indebolito della madre, Daniela Guerrini, ex insegnante di 69 anni. Così sarebbe morta la donna, ricoverata nella notte tra il 15 e il 16 marzo all’ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni.Le ferite erano apparse subito sospette ai sanitari del 118, al punto da allertare la polizia. Il figlio, Gianrico Dario Ricci, 37 anni, è stato arrestato quasi un mese dopo con l’accusa di omicidio aggravato dai maltrattamenti familiari. La madre conviveva con lui e con il marito ottantenne in un appartamento di via XXV Aprile a Cinisello Balsamo (Milano).La versione iniziale fornita da padre e figlio parlava di un malore seguito da una caduta. Thesocialpost.it - Trovata morta in casa, svolta nelle indagini: c’è un arresto, violenza disumana sulla donna Leggi su Thesocialpost.it a Milano dopo violenze: il figlio arrestato per omicidio aggravatoCon ripetuti calci e pugni avrebbe provocato gravi lesioni interne – emorragie cerebrali e addominali – sul corpo già indebolito della madre, Daniela Guerrini, ex insegnante di 69 anni. Così sarebbela, ricoverata nella notte tra il 15 e il 16 marzo all’ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni.Le ferite erano apparse subito sospette ai sanitari del 118, al punto da allertare la polizia. Il figlio, Gianrico Dario Ricci, 37 anni, è stato arrestato quasi un mese dopo con l’accusa di omicidio aggravato dai maltrattamenti familiari. La madre conviveva con lui e con il marito ottantenne in un appartamento di via XXV Aprile a Cinisello Balsamo (Milano).La versione iniziale fornita da padre e figlio parlava di un malore seguito da una caduta.

Potrebbe interessarti anche:

Parma - donna trovata morta in casa : aperta inchiesta. “Era nuda - due uomini accanto a lei”

L’hanno ritrovata morta, distesa lunga il divano, nuda, con due uomini accanto. Aveva 60 anni, la donna morta nel suo appartamento in via Ruggero, nel quartiere Pablo, a Parma, zona ...

Donna di 72 anni trovata morta in strada - l'allarme da un vicino di casa : sul corpo ci sarebbero segni di violenza

Una donna di 72 anni di origine piemontese, che da 25 anni abita in Alpago, è stata trovata morta questa mattina da un vicino di casa vicino a Farra d?Alpago, non lontano dalla sua...

Donna trovata morta in casa a Spoleto - ipotesi femminicidio

Una donna è stata trovata morta in casa a Spoleto dopo che il marito è stato trovato sul ponte delle Torri, mentre minacciava il suicidio, e ha detto a chi lo ha avvicinato "ho ucciso mia moglie". ...

Francesca Russo trovata morta in casa del datore di lavoro, svolta nelle indagini: l'uomo indagato per omicidio. Francesca Russo trovata morta in casa del datore di lavoro, svolta nelle indagini: l'uomo indagato per omicidi. Francesca Russo, estetista morta a casa del capo: dall’ipotesi overdose all’indagine per omicidio colposo. Trieste, anziana trovata morta in casa: 58enne confessa omicidio - LaPresse. L'ex ballerina di night trovata morta in casa, la svolta: "Il marito l'ha soffocata". Trovata morta Flavia Mello Agonigi: uccisa con un coltello. Fermato un uomo: ecco chi è. Ne parlano su altre fonti

(Da quanto emerge da msn.com:) Francesca Russo trovata morta in casa del datore di lavoro, svolta nelle indagini: l'uomo indagato per omicidio - È indagato per omicidio colposo l'imprenditore di 39 anni datore di lavoro di Francesca Russo, trovata morta in casa sua a Ciampino lo scorso 19 maggio. L'uomo ...

(Dalle pagine di leggo.it si apprende che:) Francesca Russo trovata morta in casa del datore di lavoro, svolta nelle indagini: l'uomo indagato per omicidio - È indagato per omicidio colposo l'imprenditore di 39 anni datore di lavoro di Francesca Russo, trovata morta in casa sua a Ciampino lo scorso 19 maggio. L'uomo e l'estetista di 26 anni ...

(Da quanto emerge da bigodino.it:) Donna trovata morta in casa a Chignolo Po, svolta nelle indagini: c’è un arresto - Franco Pettineo arrestato per l'omicidio della compagna Sabrina Baldini Paleni a Chignolo Po, trovata morta dalla figlia che ha lanciato ... La testimonianza della vicina Una vicina di casa ha ...