È morto Franco Abruzzo decano del giornalismo | Un Longobardo del Sud tornato a casa

Longobardo del Sud tornato a casa". Francesco (Franco) Abruzzo si è congedato dalla vita nella sua casa di Sesto San Giovanni, la città dove viveva dal 1967, assistito fino all'ultimo dai tre grandi amori della sua vita: la moglie Diana e le figlie Vittoria e Anna Maria. Franco Abruzzo è stato lo “storico” presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia fino ad arrivare quasi a una forma di identificazione fisica: in Consiglio dal giugno 1986, presidente dell'Ordine per diciotto anni (“e 22 giorni”, precisava), attraverso sette elezioni, dal 15 maggio 1989 al 7 giugno 2007, rieletto consigliere per l'ottava volta nel maggio del 2010. Nato a Cosenza il 3 agosto 1939, lascia la sua città nel febbraio del 1962, alla guida di una Fiat 600 appena acquistata a rate, per trasferirsi a Milano. Ilgiorno.it - È morto Franco Abruzzo, decano del giornalismo: “Un Longobardo del Sud tornato a casa” Leggi su Ilgiorno.it Gli piaceva definirsi "Undel Sud". Francesco (si è congedato dalla vita nella suadi Sesto San Giovanni, la città dove viveva dal 1967, assistito fino all'ultimo dai tre grandi amori della sua vita: la moglie Diana e le figlie Vittoria e Anna Maria.è stato lo “storico” presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia fino ad arrivare quasi a una forma di identificazione fisica: in Consiglio dal giugno 1986, presidente dell'Ordine per diciotto anni (“e 22 giorni”, precisava), attraverso sette elezioni, dal 15 maggio 1989 al 7 giugno 2007, rieletto consigliere per l'ottava volta nel maggio del 2010. Nato a Cosenza il 3 agosto 1939, lascia la sua città nel febbraio del 1962, alla guida di una Fiat 600 appena acquistata a rate, per trasferirsi a Milano.

Potrebbe interessarti anche:

Nuovo arresto per Franco Alfieri : bufera giudiziaria su scambio politico-mafioso in Campania e Abruzzo

SALERNO – L’ex presidente della Provincia di Salerno ed ex sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, è stato arrestato nuovamente nell’ambito di una vasta operazione della Direzione Distrettuale ...

Franco Alfieri arrestato per scambio politico-mafioso tra Campania e Abruzzo

L'ex presidente della Provincia di Salerno ed ex sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, è tra i 10 arrestati nell'ambito dell'inchiesta sullo scambio politico-mafioso tra Campania ed Abruzzo. ...

Dave Franco su Luigi Mangione - la loro somiglianza - il film e la reazione folle della gente

L’attore Dave Franco ha parlato di qualcosa di cui parlano praticamente tutti, da alcune settimane: la sua somiglianza con Luigi Mangione, il ragazzo di 26 anni che lo scorso dicembre ha ucciso ...

È morto Franco Abruzzo, decano del giornalismo: “Un Longobardo del Sud tornato a casa”. Addio a Farias, giornalista e volto storico del Tg regionale. Roseto, ci ha lasciato Franco Farias. Giornalismo abruzzese in lutto per la scomparsa di Franco Farias, storico volto del Tgr. Cordoglio Odg Abruzzo per la scomparsa del collega Franco Farias. Addio allo scrittore e giornalista Gino Cesaretti. Ne parlano su altre fonti