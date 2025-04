Alex Marquez attacca il fratello | Marc mi ha fregato non mi ha dato la scia

Alex Marquez ha conquistato un ottimo secondo posto nelle qualifiche del GP del Qatar, quarta tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Lusail. Il centauro spagnolo è riuscito a scavalcare Fabio Quartararo con un ultimo giro di spessore, ma poco dopo il fratello Marc Marquez ha completato un giro stellare e lo ha preceduto di 101 millesimi, meritandosi così la partenza al palo.Il leader del Mondiale scatterà dalla seconda piazzola in sella alla Ducati del Team Gresini, alle spalle della Ducati ufficiale guidata dal fratello. L'iberico ha tutte le carte in regola per lottare per la vittoria o quantomeno per salire sul podio nella Sprint Race di oggi pomeriggio e nel Gran Premio di domani in terra mediorientale.Alex Marquez ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky: "Non è stato facile, sono caduto stamattina e ho provato sensazioni strane.

