Il vertice-De Luca | No a un candidato imposto da Roma pronto a correre da solo

Luca nervoso ha sbagliato la previsione: il Presidente della Regione stamattina ha riunito i capigruppo della maggioranza per fare il punto dopo la sentenza della Consulta che gli ha precluso la possibilità di ricandidarsi per il terzo mandato.Rilassato, pacato nei toni ma fermissimo nella posizione, De Luca ha espresso le sue “condizioni” per dare una mano al centrosinistra. Anteprima24.it è in grado di rivelare i contenuti del suo discorso. Innanzitutto, ha detto De Luca, bisogna ripartire dalla esperienza amministrativa che si sta per concludere, e che tutti gli esponenti della maggioranza glorificano sui media: niente nomi calati dall’alto per la candidatura a presidente ma la ricerca di una figura di alto profilo e di esperienza che possa garantire la continuità (strada sbarrata quindi per Roberto Fico, al quale De Luca sembra preferire un altro pentastellato, Sergio Costa). Anteprima24.it - Il vertice-De Luca: “No a un candidato imposto da Roma, pronto a correre da solo” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiChi si aspettava un Vincenzo Denervoso ha sbagliato la previsione: il Presidente della Regione stamattina ha riunito i capigruppo della maggioranza per fare il punto dopo la sentenza della Consulta che gli ha precluso la possibilità di ricandidarsi per il terzo mandato.Rilassato, pacato nei toni ma fermissimo nella posizione, Deha espresso le sue “condizioni” per dare una mano al centrosinistra. Anteprima24.it è in grado di rivelare i contenuti del suo discorso. Innanzitutto, ha detto De, bisogna ripartire dalla esperienza amministrativa che si sta per concludere, e che tutti gli esponenti della maggioranza glorificano sui media: niente nomi calati dall’alto per la candidatura a presidente ma la ricerca di una figura di alto profilo e di esperienza che possa garantire la continuità (strada sbarrata quindi per Roberto Fico, al quale Desembra preferire un altro pentastellato, Sergio Costa).

Il vertice-De Luca: "No a un candidato imposto da Roma, pronto a correre da solo".

