Tentano di dagli fuoco Paolo Scotellaro racconta come si è salvato dalle fiamme | video

Paolo Scotellaro si è salvato da un incendio appiccato nell’area in cui dormiva, su un poltrona, sotto la tettoia di uno degli ingressi di un’autorimessa sotterranea abbandonata nel giardino in piazza Risorgimento a Torino. Scotellaro, 63anni, da due vive in strada e venerdì sera 11 aprile ha. Torinotoday.it - Tentano di dagli fuoco, Paolo Scotellaro racconta come si è salvato dalle fiamme: video Leggi su Torinotoday.it si èda un incendio appiccato nell’area in cui dormiva, su un poltrona, sotto la tettoia di uno degli ingressi di un’autorimessa sotterranea abbandonata nel giardino in piazza Risorgimento a Torino., 63anni, da due vive in strada e venerdì sera 11 aprile ha.

Tentano di dagli fuoco, Paolo Scotellaro racconta come si è salvato dalle fiamme: video. Ragazzini tentano di dar fuoco a un senzatetto, poi scappano: «Sono vivo per miracolo, svegliato da fumo e cal. Torino, tentano di bruciare un clochard: "Salvo per miracolo".

