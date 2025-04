MotoGp Qatar 2025 | pole del solito Marquez Bagnaia cade ed è 11 La griglia di partenza

2025 - Sempre e solo Marc Marquez. Il pilota spagnolo si è preso la pole position del gran premio del Qatar con il solito sontuoso giro veloce finale, mettendo peraltro una mezza ipoteca pure sulle due gare dato che Pecco Bagnaia è caduto in Q2 e dovrà partire solo undicesimo. Il numero 93 si conferma il più veloce (settantesima pole in carriera) e con lui c'è sempre il fratello Alex, con la sorpresa Quartararo in terza piazza. Poi ancora Ducati con Morbidelli e Di Giannantonio. Q1 di Ogura e Rins Nella Q1 tanta bagarre. Al primo time attack si fa preferire Ai Ogura che stampa un 1’51”502 di livello con 153 millesimi di vantaggio su uno straordinario Jorge Martin e 327 millesimi sull’altra Aprilia di Marco Bezzecchi. Discreto anche Luca Marini su Honda, quinto a 430 millesimi. Sport.quotidiano.net - MotoGp Qatar 2025: pole del solito Marquez. Bagnaia cade ed è 11°. La griglia di partenza Leggi su Sport.quotidiano.net Losail, 12 aprile- Sempre e solo Marc. Il pilota spagnolo si è preso laposition del gran premio delcon ilsontuoso giro veloce finale, mettendo peraltro una mezza ipoteca pure sulle due gare dato che Peccoè caduto in Q2 e dovrà partire solo undicesimo. Il numero 93 si conferma il più veloce (settantesimain carriera) e con lui c'è sempre il fratello Alex, con la sorpresa Quartararo in terza piazza. Poi ancora Ducati con Morbidelli e Di Giannantonio. Q1 di Ogura e Rins Nella Q1 tanta bagarre. Al primo time attack si fa preferire Ai Ogura che stampa un 1’51”502 di livello con 153 millesimi di vantaggio su uno straordinario Jorge Martin e 327 millesimi sull’altra Aprilia di Marco Bezzecchi. Discreto anche Luca Marini su Honda, quinto a 430 millesimi.

