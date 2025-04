Sololaroma.it - Newcastle-Manchester United, il pronostico: Over e tanto altro

Prosegue senza alcun tipo di sosta la 32° giornata di Premier League, che ci sta regalando il consueto spettacolo. Una delle gare in programma in questo turno metterà a confronto due squadre che stanno vivendo momenti di forma diametralmente opposti. Stiamo parlando di, che si affronteranno domani domenica 13 aprile alle 17:30 al St. James Park. L’andata si è conclusa per 2-0 in favore delle Magpies, pronte a confermarsi per mettere in cascina 3 punti pesanti in ottica qualificazione alla prossima Champions League. I Red Devils, invece, pranno a compiere un colpo esterno per concludere in bellezza un campionato difficile.L’andamento diReduce dalla vittoria per 3-0 in trasferta con il Leicester City, iltenterà di confermarsi nelle parti alte della classifica, dando prova di poter centrare il 4° posto.