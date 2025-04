Thesocialpost.it - “Via dalla Nazionale chi ha sbagliato”. Terremoto nel calcio, conseguenze pesantissime

AGI – “La presunzione d’innocenza vale per tutti, anche per i giocatori di”, premette con fermezza Pier Ferdinando Casini, “e anche chi sbaglia ha diritto a una riabilitazione professionale, dopo aver pagato i propri conti con la giustizia”. Ma dopo il garbo iniziale arriva il messaggio netto, senza giri di parole: “Credo che ladidarebbe un segnale di serietà e rispetto per tutti gli italiani escludendo chi è stato coinvolto in questa inqualificabile vicenda di scommesse”. Parole affidate ai social, in particolare a Facebook, e che inevitabilmente hanno acceso il dibattito.L’esempio della maglia azzurraPer Casini, ex presidente della Camera, chi indossa la maglia dell’Italia deve incarnare un ideale, più che semplicemente giocare bene: “Chi gioca ine veste la maglia azzurra deve essere un esempio per tanti giovani che oggi vedono ragazzi come loro, privilegiati oltre ogni misura”.