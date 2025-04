Perdonaci la pace | la canzone in napoletano scritta assieme dal cardinale di Napoli e Enzo Avitabile - VIDEO

Il cardinale di Napoli Don Mimmo Battaglia per la prossima Settimana Santa ha voluto due eventi dal forte valore simbolico: il lancio della preghiera in musica, scritta assieme al Maestro Enzo Avitabile, e il rito della Lavanda dei piedi, vissuto accanto alle realtà dell'associazionismo impegnate.

"Perdonaci la pace", il duetto tra Don Mimmo Battaglia ed Enzo Avitabile. Don Mimmo Battaglia canta con Enzo Avitabile l'inno di Pasqua "Perdonaci la pace". IN PIEDI, COSTRUTTORI DI PACE. Cardinale di Napoli e Avitabile insieme per preghiera in musica. Il Vescovo Battaglia regala a Napoli una preghiera in musica per Pasqua.

L'arcivescovo di Napoli offre alla città una preghiera inedita, 'Perdonaci la pace', che per la prima volta è stata tradotta in napoletano e musicata

(Dalle pagine di msn.com si apprende che:) “Perdonaci la Pace”: Don Battaglia scrive preghiera con Avitabile per la Settimana Santa - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Una preghiera in musica, scritta insieme al maestro Enzo Avitabile, e il rito della Lavanda dei piedi, vissuto accanto alle realtà dell'associazionismo impegnate nella diffusione di una cultura di pace.