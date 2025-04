Mafia cinese a Prato ancora guerra tra clan Nuovo agguato con coltelli e pistole | la vittima non è in pericolo di vita

Continua l'escalation criminale nella zona di Prato tra bande cinesi. Nella notte di sabato 12 aprile, intorno alle ore 1,15, nella cittadina toscana, in via del Purgatorio, un cittadino cinese è stato aggredito da una gang. Gli aggressori, armati di coltelli, manganelli telescopici e di armi da fuoco, hanno esploso diversi colpi in aria. La vittima, accoltellata più volte, è stata ricoverata all'ospedale Santo Stefano di Prato e non è in pericolo di vita. "Le indagini sono in corso per individuare i responsabili e di scoprire le ragioni dell'aggressione". Così un comunicato del procuratore della Repubblica Luca Tescaroli. Quella di sabato è solo l'ultima di una serie di aggressioni violentissime tra bande cinesi. Nella notte tra mercoledì e giovedì due cittadini cinesi sono rimasti feriti a colpi di mazza durante un'aggressione in un circolo ricreativo a Prato, il 'Jld Music'.

Mafia cinese a Prato, ancora guerra tra clan. Nuovo agguato con coltelli e pistole: la vittima non è in pericolo di vita. Mafia cinese: ''Regolamento di conti'' a Prato, uomo ridotto in fin di vita. La mafia cinese a Prato c'è e non da ora, dopo Tescaroli lo conferma anche il procuratore distrettuale antimafia Spiezia. Non è più possibile fare finta di niente. Il Procuratore di Prato Tescaroli: «Mafie cinesi all'assalto, pericolose interazioni con 'ndrangheta e camorra, ma anche evasione e corruzione». "La mafia cinese a Prato: è tempo di azioni concrete". "La mafia cinese a Prato è un problema reale, serve una sezione della Dda": l'allarme del procuratore Tescaroli.

