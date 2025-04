Perché è stata interrotta la partita Musetti-de Minaur | il punteggio al momento della sospensione

Musetti ha faticato terribilmente nel primo set della semifinale del Masters 1000 di Montecarlo, perdendo il servizio in ben quattro occasioni e cedendo al cospetto dell’australiano Alex de Minaur con il perentorio punteggio di 6-1. Il tennista italiano non è stato praticamente mai in partita sulla terra rossa del Principato, dove ieri aveva superato il greco Stefanos Tsitsipas, e in appena 36 minuti ha dovuto chinare il capo.La tensione ha probabilmente attanagliato il toscano, che non ha offerto il tennis di cui è capace e che in battuta era visibilmente spaesato. Al termine della prima frazione la partita è stata interrotta a causa di un improvviso scroscio di pioggia. I due giocatori sono rimasti in panchina e l’arbitro li ha aggiornati sulle previsioni meteo, che parlavano appunto di una breve perturbazione. Oasport.it - Perché è stata interrotta la partita Musetti-de Minaur: il punteggio al momento della sospensione Leggi su Oasport.it Lorenzoha faticato terribilmente nel primo setsemifinale del Masters 1000 di Montecarlo, perdendo il servizio in ben quattro occasioni e cedendo al cospetto dell’australiano Alex decon il perentoriodi 6-1. Il tennista italiano non è stato praticamente mai insulla terra rossa del Principato, dove ieri aveva superato il greco Stefanos Tsitsipas, e in appena 36 minuti ha dovuto chinare il capo.La tensione ha probabilmente attanagliato il toscano, che non ha offerto il tennis di cui è capace e che in battuta era visibilmente spaesato. Al termineprima frazione laa causa di un improvviso scroscio di pioggia. I due giocatori sono rimasti in panchina e l’arbitro li ha aggiornati sulle previsioni meteo, che parlavano appunto di una breve perturbazione.

Potrebbe interessarti anche:

Festa Musetti : rimonta Tsitsipas a Montecarlo. Ora c’è De Minaur in semifinale

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti vola in semifinale a Montecarlo. Il tennista azzurro ha battuto oggi, venerdì 11 aprile, Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del Masters 1000 in tre set e in ...

LIVE Musetti-De Minaur - ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA : il regolarista australiano verso la finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della semifinale dell’ATP di Montecarlo 2025 tra Lorenzo Musetti ed Alex De Minaur. Chi vince ...

A Miami piatto ricco per l’Italtennis : Paolini prova a sfatare il tabù Linette - Berrettini e Musetti sfavoriti contro De Minaur e Djokovic

Se il lunedì del Miami Open si è concluso con Alex De Minaur trionfante nella bolgia creata dai supporters brasiliani di Joao Fonseca, anche questo martedì si preannuncia ricco di emozioni per il ...

Anderlecht-Fenerbahce interrotta dopo solo 8 minuti: risse e invasioni, squadre negli spogliatoi. Anderlecht-Fenerbahce interrotta dall'arbitro: il motivo della sospensione del match di Europa League. Malore sugli spalti, ecco perché Atalanta-Inter è stata interrotta. Scontri tra tifosi allo stadio: partita interrotta. Cagliari-Napoli: fumogeni e scontri sugli spalti, ferito uno steward. Fiorentina-Inter, Bove vigile e cosciente dopo il malore in campo. Ne parlano su altre fonti

(Stando a quanto scrive oasport.it:) Perché è stata interrotta la partita Musetti-de Minaur: il punteggio al momento della sospensione - Lorenzo Musetti ha faticato terribilmente nel primo set della semifinale del Masters 1000 di Montecarlo, perdendo il servizio in ben quattro occasioni e ...

(Come riferisce sportface.it:) Perché Montpellier-St Etienne è stata interrotta? Il motivo della decisione del prefetto - La partita tra Montpellier e Saint Etienne è stata abbandonata al 64 ... Il clima è pesante, anche perché le due squadre occupano le ultime due posizioni della classifica di Ligue 1. Il St Etienne è ...

(Secondo quanto riportato da calciomercato.com:) Malore sugli spalti, ecco perché Atalanta-Inter è stata interrotta - Atalanta-Inter è stata sospesa per circa 6 minuti introno al minuto 48' del secondo tempo. Il secondo tempo della gara era appena partito, con la formazione nerazzurra che era pronta a battere un ...