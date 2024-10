Ilrestodelcarlino.it - Lo sporting basket club presenta gli iscritti

(Di sabato 19 ottobre 2024) Inizia la stagione della palla a spicchi elpidiense anche per la realtà giovanile delloPorto Sant’Elpidio. Prevista per oggi pomeriggio al Palazzetto dello Sport di via Ungheria alle 17.30 lazione delle squadre del settore giovanile e dei piccolissimi della categoria mini, al termine dell’incontro tra gli under 15 rossoblù e la Victoria Libertas Pesaro, in programma alle ore 16.00. Oltre 220 tesserati, per un settore sempre più in crescita nei numeri e nella qualità, visti i risultati ottenuti a livello nazionale nelle ultime stagioni da parte dei ragazzi elpidiensi oltre alla grande quantità di giocatori che sono passati dalle categorie under alla prima squadra, con salti di categoria importanti.