LIVE Sinner-Alcaraz 5-4, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: l’azzurro reagisce al momento difficile (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-5 Lungo il diritto di Sinner. Quando si tratta di forzare, l’italiano sta sbagliando più dello spagnolo. A-40 Missile al centro e schiaffo al volo dello spagnolo. Servizio a 218 km/hHa la dinamite nel braccio. 40-40 Attacco con il rovescio in back di Alcaraz, Sinner pesca un pazzesco passante di rovescio lungolinea. A-40 Sinner forza con il diritto lungolinea e mette la palla in rete. 40-40 Palla corta di Alcaraz, Sinner a segno con una morbida contro-smorzata di diritto. A-40 No, no, no, no. Palla corta di Sinner, pallonetto, ‘veronica’ di Alcaraz e l’italiano sbaglia un diritto incrociato a campo aperto. Errore più grave della partita. 40-40 Sinner non chiude la volée di rovescio, ma non sbaglia il successivo smash. 40-30 Altra sassata di rovescio dello spagnolo, largo il passante di rovescio lungolinea di Sinner. Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 5-4, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: l’azzurro reagisce al momento difficile Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-5 Lungo il diritto di. Quando si tratta di forzare, l’italiano sta sbagliando più dello spagnolo. A-40 Missile al centro e schiaffo al volo dello spagnolo. Servizio a 218 km/hHa la dinamite nel braccio. 40-40 Attacco con il rovescio in back dipesca un pazzesco passante di rovescio lungolinea. A-40forza con il diritto lungolinea e mette la palla in rete. 40-40 Palla corta dia segno con una morbida contro-smorzata di diritto. A-40 No, no, no, no. Palla corta di, pallonetto, ‘veronica’ die l’italiano sbaglia un diritto incrociato a campo aperto. Errore più grave della partita. 40-40non chiude la volée di rovescio, ma non sbaglia il successivo smash. 40-30 Altra sassata di rovescio dello spagnolo, largo il passante di rovescio lungolinea di

