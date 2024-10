Lanazione.it - Le Rsa della discordia: "Rispettate tutte le regole"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) "Il ricorso alla Corte dei conti di una parte dell’opposizione non mi sorprende, visto la loro estrema contrarietà a questo tipo di servizio. Ma lo trovo poco comprensibile, visto che l’amministrazione comunale ha seguito il percorso amministrativo e ha adottato gli atti relativi con trasparenza e sotto la supervisione di tecnici competenti". E’ la replica del sindaco Daniele Vanni agli esponenti di ’In Comune per Vinci’, che tramite il capogruppo Giuseppe Pandolfi hanno presentato un esposto alla Corte dei Conti in merito all’iter che dovrà portare alla realizzazione delle due Rsa di Sovigliana. I membriformazione d’opposizione contestano fra le altre cose all’amministrazione di aver assecondato in modo a loro avviso eccessivo le richieste del gruppo Carron nel timore che l’azienda potesse investire altrove. E Vanni ha risposto punto per punto.