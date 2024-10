La cruenta testimonianza di un medico sulla sofferenza dei migranti soccorsi nel Mediterraneo (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter I tragici racconti delle violenze subite dai migranti in viaggio verso l’Europa stanno emergendo attraverso le dichiarazioni del dottor Francesco Nastasio, medico di bordo della nave Mare Jonio dell’ong Mediterranea Saving Humans. Con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica, il dottore racconta la sofferenza e le atrocità vissute da uomini, donne e bambini, spesso costretti a fuggire da contesti di violenza estrema. Le sue parole offrono uno sguardo inquietante sulle condizioni in cui versano i migranti e sull’urgenza di una risposta umanitaria adeguata. Le evidenze della violenza sistematica L’analisi clinica dei migranti soccorsi dalla Mare Jonio ha dato modo di documentare una serie di traumi e maltrattamenti che sollevano interrogativi inquietanti sulle pratiche in essere nei lager libici e lungo le rotte migratorie. Gaeta.it - La cruenta testimonianza di un medico sulla sofferenza dei migranti soccorsi nel Mediterraneo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter I tragici racconti delle violenze subite daiin viaggio verso l’Europa stanno emergendo attraverso le dichiarazioni del dottor Francesco Nastasio,di bordo della nave Mare Jonio dell’ong Mediterranea Saving Humans. Con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica, il dottore racconta lae le atrocità vissute da uomini, donne e bambini, spesso costretti a fuggire da contesti di violenza estrema. Le sue parole offrono uno sguardo inquietante sulle condizioni in cui versano ie sull’urgenza di una risposta umanitaria adeguata. Le evidenze della violenza sistematica L’analisi clinica deidalla Mare Jonio ha dato modo di documentare una serie di traumi e maltrattamenti che sollevano interrogativi inquietanti sulle pratiche in essere nei lager libici e lungo le rotte migratorie.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Test di ingresso a Medicina cancellato: partiamo da qui per un cambiamento vero - Hanno aspettato anni. Avrebbero dovuto farlo da tanto tempo. Ci avrebbero dovuto pensare i governi di destra e di sinistra, i Ministri della Salute che si consideravano preparati. Ci sarebbero serviti ... (ilfattoquotidiano.it)

Medici senza frontiere, Nicoletta Bellio da Mogliano all'inferno di Haiti: «Noi andiamo dove gli altri si ritirano per mancanza di sicurezza» - Infermiera a Treviso e Mestre per 22 anni, Bellio ora ècoordinatrice medica ad Haiti di Medici Senza Frontiere Belgio:«Da 17 anni sono nei tratri di guerra:«Per me è fontamentale esere d'aiuto a chi h ... (corrieredelveneto.corriere.it)

Open Arms, “difficile dimostrare che non è un processo politico”. Udienza rinviata al 20 dicembre - Open Arms: rinviata al 20 dicembre l’udienza del processo di primo grado che vede imputato Matteo Salvini. (notizie.com)