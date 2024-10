Juventus-Lazio oggi, orario e dove vederla in tv e streaming. Vlahovic sfida Castellanos, le formazioni ufficiali (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo la pausa nazionali torna la Serie A con l'ottava giornata che si aprirà nella giornata di oggi, sabato 19 ottobre. Nel big match del sabato la Juventus ospita la Lazio all'Allianz Ilmessaggero.it - Juventus-Lazio oggi, orario e dove vederla in tv e streaming. Vlahovic sfida Castellanos, le formazioni ufficiali Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo la pausa nazionali torna la Serie A con l'ottava giornata che si aprirà nella giornata di, sabato 19 ottobre. Nel big match del sabato laospita laall'Allianz

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

DIRETTA Serie A - Juventus-Lazio : FORMAZIONI UFFICIALI LIVE - Di fronte ci sarà uno degli attacchi più prolifici di questo avvio di stagione (14 gol segnati sin qui). Una sfida che mette in palio punti importanti per il vertice della classifica, visto che le due compagini sono appaiate in classifica a quota 13 punti. Probabili formazioni Juventus-Lazio JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Thuram; Cambiaso, Douglas Luiz, ... (Calciomercato.it)

Juventus-Lazio - formazioni ufficiali : Cabal dal 1? - Cambiaso avanzato - A scendere in campo in questo sabato sera saranno Juventus e Lazio: a tal proposito ecco le formazioni ufficiali della gara L'articolo Juventus-Lazio, formazioni ufficiali: Cabal dal 1?, Cambiaso avanzato proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Juventus-Lazio LIVE dalle 20.45 - le formazioni ufficiali : c'è Vlahovic - Douglas Luiz dal 1'. Baroni si affida a Dia/Castellanos - IL TABELLINO Juventus-Lazio 0-0 MARCATORI: FORMAZIONI: JUVENTUS ?(4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cabal; Locatelli, Thuram;... (Calciomercato.com)