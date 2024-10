Juventus-Lazio 1-0: autogol di Gila decide il match (Di sabato 19 ottobre 2024) La Juventus conquista tre punti fondamentali nello scontro diretto contro la Lazio, imponendosi per 1-0 grazie a un’autorete di Gila all’85’. Il match, caratterizzato da tatticismi e poche occasioni limpide, è stato deciso da un errore del difensore biancoceleste, che ha deviato un cross di Cabal nella propria porta. Primo tempo equilibrato, Lazio in 10 Il primo tempo si è concluso senza reti, con le squadre che hanno faticato a trovare spazi. La Juventus ha provato a rendersi pericolosa con Vlahovic e Gatti, ma le occasioni concrete sono state poche. Il momento chiave della prima frazione è arrivato al 24?, quando Romagnoli ha ricevuto un cartellino rosso diretto per un intervento da ultimo uomo su Kalulu, lasciando la Lazio in inferiorità numerica. Nonostante la superiorità, i bianconeri non sono riusciti a capitalizzare nel primo tempo, chiudendo sullo 0-0. Thesocialpost.it - Juventus-Lazio 1-0: autogol di Gila decide il match Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Laconquista tre punti fondamentali nello scontro diretto contro la, imponendosi per 1-0 grazie a un’autorete diall’85’. Il, caratterizzato da tatticismi e poche occasioni limpide, è stato deciso da un errore del difensore biancoceleste, che ha deviato un cross di Cabal nella propria porta. Primo tempo equilibrato,in 10 Il primo tempo si è concluso senza reti, con le squadre che hanno faticato a trovare spazi. Laha provato a rendersi pericolosa con Vlahovic e Gatti, ma le occasioni concrete sono state poche. Il momento chiave della prima frazione è arrivato al 24?, quando Romagnoli ha ricevuto un cartellino rosso diretto per un intervento da ultimo uomo su Kalulu, lasciando lain inferiorità numerica. Nonostante la superiorità, i bianconeri non sono riusciti a capitalizzare nel primo tempo, chiudendo sullo 0-0.

