Gaeta.it - Iride Imperoli, una partigiana coraggiosa: intitolata una strada a Sulmona

L'omaggio a figure storiche che hanno fatto la differenza in momenti critici della nostra storia è fondamentale per mantenere viva la memoria collettiva. Recentemente, a, è statauna, una donnae determinata che ha avuto un ruolo chiave nella Resistenza durante la Seconda guerra mondiale, aiutando numerosi prigionieri di guerra e persone perseguitate. Questo riconoscimento è anche un tributo al valore della solidarietà umana in tempi di grande difficoltà.: un eroe dimenticato della Resistenza, originaria di, è spesso ricordata come una figura emblematica della Resistenza italiana. Durante la Seconda guerra mondiale,si distinse non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua intelligenza e determinazione.