Lanazione.it - I banchi della discordia. Arriva il ’Mercatino Fdm’. Rabbia di Confesercenti

(Di sabato 19 ottobre 2024) Domenica 3 novembre, dalle 8 alle 19, in Piazza del Duomo troverà spazio il Mercatino di Forte dei Marmi, un mercato itinerante che, oltre a fare tappa fissa in Versilia il mercoledì, si sposta ogni fine settimana in una città italiana diversa. La presenza del Mercatino nel cuore del centro storico cittadino non è stata però vista di buon grado da Anva, che ha diramato un duro comunicato per esprimere il proprio stupore e dissenso. A finire nel mirino l’amministrazione comunale, colpevole, secondo, di non essersi confrontata con le associazioni di categoria che operano sul territorio pistoiese.