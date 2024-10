Hanno stregato la Juventus: prenotato il doppio colpo da 50 milioni | CM.IT (Di sabato 19 ottobre 2024) La Juve e Giuntoli sempre protagonisti sul mercato: pianificato il doppio investimento per la prossima estate da parte della ‘Vecchia Signora’ La Juventus mette nel mirino il mercato di gennaio per rimpolpare a dovere la rosa di Thiago Motta, ma intanto si profilano altri due colpi per la prossima estate. Cristiano Giuntoli (LaPresse) – Calciomercato.itÉ sotto gli occhi di tutti l’impatto che Hanno avuto alla Continassa Pierre Kalulu e Francisco Conceicao nello scacchiere bianconero, con il Dt Giuntoli pronto a passare ai fatti e ad acquisire a titolo definitivo il cartellino dei due giocatori. A stupire è stato soprattutto il difensore francese, sbarcato sotto la Mole quasi come un esubero dopo la bocciatura della dirigenza del Milan e del nuovo allenatore Fonseca. Calciomercato.it - Hanno stregato la Juventus: prenotato il doppio colpo da 50 milioni | CM.IT Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La Juve e Giuntoli sempre protagonisti sul mercato: pianificato ilinvestimento per la prossima estate da parte della ‘Vecchia Signora’ Lamette nel mirino il mercato di gennaio per rimpolpare a dovere la rosa di Thiago Motta, ma intanto si profilano altri due colpi per la prossima estate. Cristiano Giuntoli (LaPresse) – Calciomercato.itÉ sotto gli occhi di tutti l’impatto cheavuto alla Continassa Pierre Kalulu e Francisco Conceicao nello scacchiere bianconero, con il Dt Giuntoli pronto a passare ai fatti e ad acquisire a titolo definitivo il cartellino dei due giocatori. A stupire è stato soprattutto il difensore francese, sbarcato sotto la Mole quasi come un esubero dopo la bocciatura della dirigenza del Milan e del nuovo allenatore Fonseca.

