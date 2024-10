G7 Difesa, ministri a Napoli: “Sostegno a Kiev e no a guerra totale in Medioriente”. Scontri in piazza (Di sabato 19 ottobre 2024) Sostegno “incrollabile” all’Ucraina e preoccupazione per la situazione in Medioriente, con la necessità di un cessate il fuoco a Gaza e il rispetto della Linea blu al confine tra Israele e Libano. Queste le posizioni espresse dai ministri della Difesa dei Paesi del G7 riuniti a Napoli per la prima ministeriale nella storia dei ‘Sette’ dedicata al comparto della Difesa. Un vertice a cui si sono aggiunti l’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, il segretario generale della Nato Mark Rutte e, nella sessione dedicata alla guerra in Ucraina, il ministro della Difesa di Kiev Rustem Umerov. Lapresse.it - G7 Difesa, ministri a Napoli: “Sostegno a Kiev e no a guerra totale in Medioriente”. Scontri in piazza Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024)“incrollabile” all’Ucraina e preoccupazione per la situazione in, con la necessità di un cessate il fuoco a Gaza e il rispetto della Linea blu al confine tra Israele e Libano. Queste le posizioni espresse daidelladei Paesi del G7 riuniti aper la prima ministeriale nella storia dei ‘Sette’ dedicata al comparto della. Un vertice a cui si sono aggiunti l’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, il segretario generale della Nato Mark Rutte e, nella sessione dedicata allain Ucraina, il ministro delladiRustem Umerov.

