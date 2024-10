Ilnapolista.it - Flick, Nagelsmann, Tuchel. Gli anni di caos al Bayern hanno plasmato il calcio europeo (Sueddeutsche)

(Di sabato 19 ottobre 2024) Quando in futuro l’Inghilterra giocherà contro la Germania, si incontreranno anche gli allenatori che Kahn ha assunto nei suoi quasi duecome amministratore delegato dele che ha dovuto licenziare poco dopo. Lo fa notare lache poi aggiunge come in questo modo ildegli allenatori alabbia influenzato un po’ l’Europa. Immaginate. “L’allenatore della nazionale Julian, licenziato da Kahn, incontra, che Kahn ha assunto come suo successore, per poi essere licenziato lui stesso subito dopo. Oppure, per dirla con una strizzatina d’occhio in stile ceo Kahn: ha contribuito a orientare il corso delle cose fin quando sono stati assegnati due dei più importanti incarichi di allenatore delle nazionali in Europa. Senza il suo periodo caotico al, le cose sarebbero potute andare diversamente“.