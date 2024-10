Dailymilan.it - Fabio Capello: Leao? Il bene del Milan viene prima di lui. Su Fonseca…

Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) L’ex allenatore rossonerosi è schierato dalla parte di Paulo Fonseca: ildi tutto, anche di! Le parole L’ex allenatore delha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport e si è soffermato in particolare su Paulo Fonseca e sulla sua scelta di lasciare nuovamente Rafaelin panchina, per il match casalingo contro l’Udinese: “Se Fonseca ritiene sia unper il, è giusto che prenda anche decisioni forti come tenere fuori uno dei giocatori più importanti della squadra. Non so se lo faccia per motivi comportamentali, se non abbia digerito certe frasi diin nazionale o semplicemente per ragioni tecnico-tattiche o turnover, ma è comunque legittimo.