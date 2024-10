F1 GP Stati Uniti, Verstappen: “E’ stato come ai vecchi tempi. Le sprint? Non mi piacciono” (Di sabato 19 ottobre 2024) “E’ stato un po’ come ai vecchi tempi, finalmente possiamo correre. Ultimamente dovevamo sempre guardarci dietro, ora possiamo fare la nostra gara e avevamo un buon passo. Io uno specialista delle sprint? Probabilmente è perché non mi piacciono. Se mi piacessero? Eh, non lo so. E’ un weekend frenetico, serve molto lavoro, ma la macchina sembra nella giusta finestra“. Così Max Verstappen al termine della gara sprint del Gran Premio degli Stati Uniti, che ha concluso in cima alla classifica. F1 GP Stati Uniti, Verstappen: “E’ stato come ai vecchi tempi. Le sprint? Non mi piacciono” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “E’un po’ai, finalmente possiamo correre. Ultimamente dovevamo sempre guardarci dietro, ora possiamo fare la nostra gara e avevamo un buon passo. Io uno specialista delle? Probabilmente è perché non mi. Se mi piacessero? Eh, non lo so. E’ un weekend frenetico, serve molto lavoro, ma la macchina sembra nella giusta finestra“. Così Maxal termine della garadel Gran Premio degli, che ha concluso in cima alla classifica. F1 GP: “E’ai. Le? Non mi” SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perché è stato penalizzato Di Giannantonio : come cambia la classifica della Sprint del GP d’Australia - 924 179. 2 2 giri 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 16’24. 206 179. Nello specifico vengono inflitti 8? di penalità, per pressione irregolare delle gomme, a Fabio Di Giannantonio, il quale di conseguenza perde due posizioni, scivolando dal quinto al settimo posto. 6 9 giri . 697 176. (Oasport.it)

Samantha De Grenet : «Quando ho scoperto il tumore al seno è stato come un pugno in faccia. Raccontarlo? Ne varrà sempre la pena» - Samantha De Grenet «o ti piace o non ti piace», non ci sono vie di mezzo, e infatti le vie di mezzo non piacciono nemmeno a lei. Schietta, allegra, positiva ma assolutamente ferma... (Leggo.it)

Il “bronzo” di FC 25 Chris Rigg è stato premiato come Miglior giovane del mese di settembre da EA - com/V0ljGnr7bB— EFL (@EFL) October 18, 2024 For The Club . Il giovane talento del Sunderland (divisione Championship EFL), Chris Rigg, continua a stupire. twitter. Con questo riconoscimento, Rigg entra di diritto nel novero dei giovani più promettenti del panorama calcistico internazionale, attirando su di sé le attenzioni di numerosi club. (Imiglioridififa.com)