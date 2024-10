Empoli-Napoli, Conte ha scelto chi giocherà tra Kvara e Neres (Di sabato 19 ottobre 2024) Le scelte di Conte per il lunch match contro l’Empoli Antonio Conte ha deciso chi scenderà in campo dal primo minuto nel lunch match di domani tra Empoli e Napoli al Castellani. L’allenatore azzurro, dopo l’allenamento di rifinitura, sembra orientato a confermare le ultime indiscrezioni, schierando Khvicha Kvaratskhelia dal primo minuto. David Neres, invece, sarà pronto a subentrare a partita in corso. L’Empoli, che vanta una delle migliori difese del campionato, ospiterà il Napoli con l’obiettivo di mantenere intatta la propria imbattibilità casalinga. Ma gli azzurri, con Conte alla guida, proveranno a scardinare la solida retroguardia allenata da D’Aversa. Le novità di formazione: Gilmour per Lobotka, Spinazzola al posto di Olivera Conte dovrà fare a meno di Lobotka, indisponibile per la sfida, e ha scelto Billy Gilmour per sostituirlo in cabina di regia. Napolipiu.com - Empoli-Napoli, Conte ha scelto chi giocherà tra Kvara e Neres Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Le scelte diper il lunch match contro l’Antonioha deciso chi scenderà in campo dal primo minuto nel lunch match di domani traal Castellani. L’allenatore azzurro, dopo l’allenamento di rifinitura, sembra orientato a confermare le ultime indiscrezioni, schierando Khvichatskhelia dal primo minuto. David, invece, sarà pronto a subentrare a partita in corso. L’, che vanta una delle migliori difese del campionato, ospiterà ilcon l’obiettivo di mantenere intatta la propria imbattibilità casalinga. Ma gli azzurri, conalla guida, proveranno a scardinare la solida retroguardia allenata da D’Aversa. Le novità di formazione: Gilmour per Lobotka, Spinazzola al posto di Oliveradovrà fare a meno di Lobotka, indisponibile per la sfida, e haBilly Gilmour per sostituirlo in cabina di regia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Empoli-Napoli - Conte avvisato : la notizia preoccupa anche i tifosi - Empoli-Napoli, Conte avvisato: la notizia preoccupa il tecnico azzurro e anche i tifosi partenopei a poche ore dalla partita E’ tra le partenze migliori di sempre nella storia dell’Empoli, che ha iniziato la sua stagione in Serie A con numeri pazzeschi. In 31 partite totali tra le due squadre in tutte le competizioni, i partenopei hanno battuto l’Empoli 13 volte, 6 i pareggi e 12 le sconfitte. (Spazionapoli.it)

Empoli-Napoli - Conte avvisato : è successo in conferenza - Dovremmo pareggiare l’aspetto della fame e la voglia di voler prevalere nel duello singolo e come squadra”. Il reparto difensivo fino ad ora è stato un toccasana anche per gli ospiti però, per cui la gara si concentrerà molto a centrocampo dove chi avrà la meglio avrà più possibilità di imbucare nell’area avversaria per infilare la palla in porta. (Spazionapoli.it)

Empoli-Napoli - Sullo : “Conte dà grinta e fiducia ai suoi - dobbiamo fare lo stesso” - Tutti potrebbero essere titolari, abbiamo ancora tempo per decidere. . Le partite durano 90?, c’è bisogno di tutti. Non possiamo però soffermarci sui complimenti o su quello che abbiamo fatto finora, abbiamo un obiettivo che non ce lo permette. ” Sempre su Conte: “So che ha speso belle parole per noi e lo ringrazio, lo conosco a livello professionale ma so che mister D’Aversa è un suo grande ... (Sportface.it)