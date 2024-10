Dolomiti Energia e il futuro della sostenibilità: investimenti in rinnovabili per contrastare i cambiamenti climatici (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel cuore della Val di Fiemme, la Dolomiti Energia si fa portavoce di una crescente sensibilità verso il tema della sostenibilità ambientale. In occasione della terza edizione della “Dolomite Conference” di Trento, Silvia Arlanch, presidente del gruppo, ha sottolineato l’impegno aziendale a favore delle energie rinnovabili. Attualmente impegnati nel settore idroelettrico, i progetti futuri prevedono una diversificazione nelle fonti di Energia, includendo l’eolico e il fotovoltaico. L’attenzione alla sostenibilità non è solo una questione di immagine, ma un elemento fondamentale della strategia aziendale. L’impegno per l’Energia rinnovabile Dolomiti Energia si è affermata come un attore principale nel panorama dell’Energia sostenibile, puntando tutto su fonti rinnovabili. Gaeta.it - Dolomiti Energia e il futuro della sostenibilità: investimenti in rinnovabili per contrastare i cambiamenti climatici Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel cuoreVal di Fiemme, lasi fa portavoce di una crescente sensibilità verso il temaambientale. In occasioneterza edizione“Dolomite Conference” di Trento, Silvia Arlanch, presidente del gruppo, ha sottolineato l’impegno aziendale a favore delle energie. Attualmente impegnati nel settore idroelettrico, i progetti futuri prevedono una diversificazione nelle fonti di, includendo l’eolico e il fotovoltaico. L’attenzione allanon è solo una questione di immagine, ma un elemento fondamentalestrategia aziendale. L’impegno per l’rinnovabilesi è affermata come un attore principale nel panorama dell’sostenibile, puntando tutto su fonti

Energia - indagine Altroconsumo promuove Octopus - Sorgenia - Alperia e Dolomiti - (Adnkronos) – Anche quest’anno Altroconsumo ha effettuato la consueta indagine sui provider di luce e gas: tra i 19 fornitori presi in esame, Octopus Energy, Sorgenia, Alperia e Dolomiti Energia sono risutlati i migliori per “qualità globale” ottenenendo un punteggio ottimo, ovvero con almeno 75 punti su 100. (Webmagazine24.it)

