Crosetto: Unifil? Alternativa a guerra (Di sabato 19 ottobre 2024) 17.58 "Sosteniamo con forza la necessità di un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza, il rilascio di tutti gli ostaggi e l'aumento significativo del flusso degli aiuti umanitari per la popolazione civile". Così il ministro Crosetto, al G7 Difesa a Napoli. Ribadita l'urgenza di una soluzione politica che porti a "creazione 2 Stati". Drone contro casa di Netanyahu?"Non migliora situazione".E su presenza Unifil in Libano:è "l'Alternativa alla guerra" Poi sull'Ucraina:una "pace giusta" solo con un "forte impegno internazionale".

