"Cosa deve fare se vuole la tripletta mondiale": la dritta di Agostini e Pecco Bagnaia (Di sabato 19 ottobre 2024) Gli hanno dedicato persino un film. Un bel docufilm perla precisione che sarà presentato alla Festa del cinema di Roma mercoledì prossimo, 23 ottobre, e completerà l'opera agiografia su uno dei più grandi campioni dello sport mondiale: Giacomo Agostini, 15 volte iridato nelle moto, con 123 gran premi e 10 Tourist Trophy vinti, primati neppure scalfiti dai suoi eredi che portano i nomi fiammanti di Valentino Rossi e Marc Marquez.Ago, pronto per la prèmiere del film diretto da Giangiacomo De Stefano? «In realtà arriverò in extremis a Roma, ora sono in Australian, a Phillip Island, dove mi hanno invitato per il weekend del motomondiale. Girerò anche in pista con le mie vecchie care MV per un evento celebrativo. Il film è ok ma le moto rappresentano il mio mondo e sono sempre felice di tornarci».

