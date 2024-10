Gaeta.it - Cerimonia di Puglianello: il ministro Piantedosi in visita per l’Autonomia Comunale

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il comune disi prepara a una giornata storica dedicata ai promotori del. L’evento, previsto per domani alle ore 16, vedrà la presenza deldell’Interno, Matteo, il quale sarà accolto con un picchetto d’onore dal sindaco Francesco Maria Rubano. Questa celebrazione rappresenta un momento di riflessione e riconoscimento per figure emblematiche che hanno contribuito alla storia della comunità e per le istituzioni locali. La celebrazione dei promotori delL’incontro di domani gioca un ruolo significativo non solo per il comune di, ma per l’intero territorio sannita. Lasarà incentrata sulla commemorazione di quattro illustri promotori del, figure chiave che, con il loro impegno, hanno segnato il percorso di sviluppo amministrativo della regione.