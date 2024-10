Gaeta.it - Centrodestra laziale: tensioni crescenti minacciano il funzionamento del Consiglio regionale

(Di sabato 19 ottobre 2024) Il clima politico nel Lazio, in particolare all'interno della coalizione di, sta vivendo un periodo di notevole instabilità che potrebbe compromettere il lavoro del. La frattura tra i partiti, in particolare tra Forza Italia e Fratelli d'Italia, è emersa chiaramente in occasione di discussioni su nomine e strategia legislativa. La situazione si è ulteriormente aggravata con le recenti controversie attorno all'emendamento riguardante le riserve naturali presentato dall'assessore al Bilancio, Giancarlo Righini. Il nodo dell'emendamento sulle riserve naturali Il progetto di legge in discussione prevede la creazione di un ente unico per la gestione di diverse riserve naturali, fra cui la Selva del Lamone e Monte Rufeno, situate nella provincia di Viterbo.