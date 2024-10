Calciomercato Juventus: passi in avanti per David, si studia anche la mossa Skriniar (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Calciomercato della Juventus continua ad essere caldo nonostante la distanza sia dalla finestra estiva che da quella invernale. Gli emissari bianconeri sono infatti al lavoro per arrivare a Jonathan David, l’attaccante canadese del Lille, di cui hanno incontrato l’entourage per la prima volta, mentre Giuntoli inizia a studiare le possibili mosse per convincere l’ex Inter Milan Skriniar a tornare in Serie A, questa volta con la maglia juventina. Calciomercato Juventus, incontro gli agenti di David: cosa è emerso Nella giornata di ieri gli uomini mercato bianconeri avrebbero avuto i primi contatti con gli agenti di Jonathan David. A riportare l’indiscrezione è Calciomercato.com, che racconta come nell’incontro si sia discusso in maniera approfindita sui costi tra ingaggio e commissioni oltre a un’idea su quella che potrebbe essere la durata del contratto. Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Juventus: passi in avanti per David, si studia anche la mossa Skriniar Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ildellacontinua ad essere caldo nonostante la distanza sia dalla finestra estiva che da quella invernale. Gli emissari bianconeri sono infatti al lavoro per arrivare a Jonathan, l’attaccante canadese del Lille, di cui hanno incontrato l’entourage per la prima volta, mentre Giuntoli inizia are le possibili mosse per convincere l’ex Inter Milana tornare in Serie A, questa volta con la maglia juventina., incontro gli agenti di: cosa è emerso Nella giornata di ieri gli uomini mercato bianconeri avrebbero avuto i primi contatti con gli agenti di Jonathan. A riportare l’indiscrezione è.com, che racconta come nell’incontro si sia discusso in maniera approfindita sui costi tra ingaggio e commissioni oltre a un’idea su quella che potrebbe essere la durata del contratto.

