Brignone: «Il ritorno di Lindsey Vonn? Non capisco. Quando mi ritirerò, prometto che non tornerò»

(Di sabato 19 ottobre 2024) Federicaintervistata dal Giornale a pochi giorni dal via della stagione. Tra una settimana sarà davanti al cancelletto di Soelden, in Austria, primo appuntamento della Coppa del mondo di sci. Un ottima passata stagione, meglio del 2020. Che cosa era successo? «Ho voluto strafare, facendomi distrarre dai risultati. Che ovviamente hanno smesso di arrivare, mentre crescevano errori e dubbi. Una crisi comunque arriva durante l’inverno».: «mi, ma viche non!» Cosa manca in bacheca? «Ho già avuto più di quanto sognassi. Inseguo la leggerezza di aver fatto della mia passione un lavoro e spero di lasciarecapirò di non essere più competitiva, senza patemi, però».