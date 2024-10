Anteprima24.it - Biancolino: “Partita difficile, dobbiamo essere concreti”

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“È una, probabilmente una delle più difficili. Non bisogna guardare la classifica, avremo giocatori buoni di fronte e vogliono fare bene per rispondere al momento”. Parla così il tecnico dell’Avellino, Raffaelealla vigilia della sfida in esterna contro la Juventus Next Gen. “Noi dovremo farci trovare pronti quando sarà il momento giusto per colpire – sottolinea – Ci arriviamo bene alladopo ottime prestazioni. Siamo pronti capendo il momento. Vedendo i numeri della vigilia sembra un match alla porta, la squadra è consapevole di questo aspetto”. “Tutti sono in concorrenza. È un duello continuo. Sarò il primo a sbagliare perché tutti hanno qualità e possono giocare ovunque – dice– Settimana prossima rientra anche Armellino e avremo la squadra al completo. Scenderà in campo chi vedrò meglio”.