Avetrana-Hollywood: "Macché voyeur o morbosa. La serie nasce dalla cronaca" (Di sabato 19 ottobre 2024) Alla Festa del cinema di Roma, è stata presentata ieri sera la miniserie Avetrana – qui non è Hollywood, diretta da Pippo Mezzapesa per Disney+. La serie, quattro episodi di un'ora ciascuno, sarà disponibile sulla piattaforma dal 25 ottobre prossimo. Raccontare il delitto di Avetrana. Cioè una delle vicende più cupe e strazianti della storia recente italiana. Sarah Scazzi aveva quindici anni quando venne uccisa. Era l'agosto 2010 quando scomparve: in ottobre, dopo un drammatico interrogatorio dello zio, Michele Misseri, il corpo della ragazza venne trovato in fondo a un pozzo, nelle campagne di Avetrana, vicino a Taranto. Era stata strangolata. Per quell'omicidio sono state condannate in Cassazione la cugina, Sabrina Misseri, e la zia Cosima Serrano. Stanno scontando l'ergastolo, continuano a proclamarsi innocenti.

