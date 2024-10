"Arresto dopo la prima violenza". La proposta per ridurre i femminicidi (Di sabato 19 ottobre 2024) Renata Bueno, l’ex deputata italo-brasiliana che ha anche assunto la difesa legale della famiglia di Ana Maria Cristina Duarte, spiega cosa bisogna fare per prevenire altri femminicidi Ilgiornale.it - "Arresto dopo la prima violenza". La proposta per ridurre i femminicidi Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Renata Bueno, l’ex deputata italo-brasiliana che ha anche assunto la difesa legale della famiglia di Ana Maria Cristina Duarte, spiega cosa bisogna fare per prevenire altri

Femminicidio Alessandria : convalidato l'arresto di Salamone - . Il reato contestato è quella di omicidio volontario. L'uomo era assistito dai suoi legali Gianfranco Foglino ed Elisabetta Angeleri. Salamone ha risposto a tutte le domande del gip Stefano Tacchino che lo ha sentito alla presenza del pm Andrea Trucano. Convalidato dopo un lunghissimo interrogatorio l'arresto in carcere per Giovanni Salamone, l'uomo di 61 anni accusato di aver ucciso a ... (Tg24.sky.it)

Femminicidio Maria Campai - oggi il 17enne di Viadana sarà interrogato dal giudice per la convalida dell’arresto - Il 17enne di Viadana (Mantova) accusato del femminicidio di Maria Campai sarà interrogato oggi, 30 settembre, dal gip per la convalida dell'arresto. La Procura conferirà l'incarico per l'autopsia sul corpo della 42enne, trovata senza vita il 26 settembre.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Femminicidio nel Pesarese : il punto sull'arresto del marito brindisino - SALTARA (PESARO) - A poche ore dal femminicidio di Ana Cristina Correia, le strade di Saltara (municipio di Colli al Metauro, Pesaro) non brulicano di gente. Il borgo, arroccato sulle dolci colline marchigiane, a due passi dalla Romagna, è comprensibilmente basito. Nella notte tra venerdì 6 e... (Brindisireport.it)