Arrestato 29enne a Castellammare di Stabia per violazione di divieto di avvicinamento alla madre

Nella mattinata di ieri, Castellammare di Stabia è stata al centro di un evento allarmante che ha coinvolto la Polizia di Stato e un giovane di 29 anni. L'uomo è stato Arrestato per aver infranto un provvedimento che gli vietava di avvicinarsi alla madre e di fare ritorno nella casa familiare. L'episodio ha evidenziato la continua lotta delle forze dell'ordine contro la violenza domestica e la necessità di rigorosi controlli sul rispetto delle ordinanze restrittive.

Arresto durante un controllo di routine

Le operazioni di controllo da parte della Polizia di Stato fanno parte di un'attività preventiva programmata per garantire la sicurezza nei quartieri e combattere i reati legati alla violenza domestica. I segnalatori della Sala Operativa hanno allertato gli agenti di un possibile comportamento sospetto in un'area residenziale.

