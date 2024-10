Uominiedonnenews.it - Amici, Trigno: Ecco Dove L’abbiamo Già Visto!

(Di sabato 19 ottobre 2024), giovane cantante di24, spicca per talento e una personalità complessa. Scopri la sua storia tra insicurezze, musica e un flirt svelato. Tra i ragazzi della scuola di, quest’anno il talento brilla con una forza eccezionale. Mai come in questa edizione, il livello artistico sembra così alto, rendendo la scelta per il serale un’impresa complicata per i giudici. Ogni allievo porta con sé una storia e un talento unici, ma tra tutti spicca il nome di, un giovane cantante che sembra avere quel qualcosa in più. Pietro Bagnadentro, vero nome dell’artista di 22 anni, ha sceltocome nome d’arte, ispirato dal suo stesso nome di battesimo. Oltre alle sue doti musicali, ha catturato l’attenzione per il suo fascino particolare, tanto che persino Maria De Filippi gli ha chiesto delle sue pose enigmatiche.