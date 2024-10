Alessandro Basciano a Verissimo svela se è ancora innamorato di Sophie Codegoni e commenta la voce del suo flirt con Arón Piper (Di sabato 19 ottobre 2024) Alessandro Basciano, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha spiegato qual è il suo rapporto attuale con l’ex compagna Sophie Codegoni. I due si sono conosciuti nel 2021/2022 all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. La relazione, proseguita lontano dalle telecamere di Cinecittà, è stata caratterizzata da tre momenti clou. Prima, l’eclatante proposta di matrimonio sul red carpet del Festival di Venezia, poi la nascita della piccola Céline Blue e infine le accuse reciproche nel salotto di Verissimo. Dopo cinque mesi dalla nascita della primogenita, infatti, Sophie ha rivelato a Silvia Toffanin di essere stata tradita da Alessandro (menzionando anche episodi di violenza fisica e psicologica ai suoi danni). Dal canto suo, Basciano ha smentito quanto sostenuto dall’ex compagna, ed ha accusato la famiglia di lei di averla influenzata affinché lo lasciasse. Isaechia.it - Alessandro Basciano a Verissimo svela se è ancora innamorato di Sophie Codegoni e commenta la voce del suo flirt con Arón Piper Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di sabato 19 ottobre 2024), ospite di Silvia Toffanin a, ha spiegato qual è il suo rapporto attuale con l’ex compagna. I due si sono conosciuti nel 2021/2022 all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. La relazione, proseguita lontano dalle telecamere di Cinecittà, è stata caratterizzata da tre momenti clou. Prima, l’eclatante proposta di matrimonio sul red carpet del Festival di Venezia, poi la nascita della piccola Céline Blue e infine le accuse reciproche nel salotto di. Dopo cinque mesi dalla nascita della primogenita, infatti,ha rivelato a Silvia Toffanin di essere stata tradita da(menzionando anche episodi di violenza fisica e psicologica ai suoi danni). Dal canto suo,ha smentito quanto sostenuto dall’ex compagna, ed ha accusato la famiglia di lei di averla influenzata affinché lo lasciasse.

