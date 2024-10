Aggressione e furto ad Anagni: camionista sequestrato per rubare un tir carico di abbigliamento di lusso (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una serata di violenza ha sconvolto un camionista di 54 anni, aggredito e rapinato nell’area di servizio “La Macchia Est“, all’altezza di Anagni, sulla A1. L’increscioso episodio ha portato al furto di un camion carico di vestiti griffati dal valore di 40mila euro. La vittima, originaria di Salerno, è stata ritrovata in stato di shock da una pattuglia della polizia a Roma, mentre le forze dell’ordine sono attivamente coinvolte nelle indagini per identificare i responsabili e recuperare il mezzo rubato. L’Aggressione nell’area di servizio Il fatto è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, poco dopo le due del mattino. L’autotrasportatore si trovava nell’area di sosta quando è stato avvicinato da due uomini con il volto coperto. Questi lo hanno sorprendentemente aggredito, colpendolo alle spalle e immobilizzandolo con delle fascette di plastica. Gaeta.it - Aggressione e furto ad Anagni: camionista sequestrato per rubare un tir carico di abbigliamento di lusso Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una serata di violenza ha sconvolto undi 54 anni, aggredito e rapinato nell’area di servizio “La Macchia Est“, all’altezza di, sulla A1. L’increscioso episodio ha portato aldi un camiondi vestiti griffati dal valore di 40mila euro. La vittima, originaria di Salerno, è stata ritrovata in stato di shock da una pattuglia della polizia a Roma, mentre le forze dell’ordine sono attivamente coinvolte nelle indagini per identificare i responsabili e recuperare il mezzo rubato. L’nell’area di servizio Il fatto è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, poco dopo le due del mattino. L’autotrasportatore si trovava nell’area di sosta quando è stato avvicinato da due uomini con il volto coperto. Questi lo hanno sorprendentemente aggredito, colpendolo alle spalle e immobilizzandolo con delle fascette di plastica.

