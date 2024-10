1a Giornata caregiver e inclusione sociale, confronto per co-progettare il futuro (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Grande partecipazione ed entusiasmo a Roma per la 1a Giornata del caregiver e dell’inclusione sociale, l’evento organizzato dalla Regione Lazio e fortemente voluto da Massimiliano Maselli (Assessore all’inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio). Sono stati due giorni di confronto tra istituzioni, associazioni delle famiglie, terzo settore, associazioni della cooperazione sociale Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Grande partecipazione ed entusiasmo a Roma per la 1adele dell’, l’evento organizzato dalla Regione Lazio e fortemente voluto da Massimiliano Maselli (Assessore all’e servizi alla persona della Regione Lazio). Sono stati due giorni ditra istituzioni, associazioni delle famiglie, terzo settore, associazioni della cooperazione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rocca e Maselli aprono la 1a Giornata del caregiver e dell’inclusione sociale - Si è aperta a Roma, all’interno dell’ASP-Fondazione Piccolomini, la due giorni di confronto tra istituzioni, associazioni delle famiglie, terzo settore, associazioni della cooperazione sociale e organizzazioni sindacali Si è aperta a Roma, all’interno dell’ASP-Fondazione Piccolomini, la 1a Giornata del caregiver e dell’inclusione sociale, una due giorni di confronto tra istituzioni, associazioni ... (Sbircialanotizia.it)

Roma ospita la prima Giornata del Caregiver e dell’Inclusione Sociale : un evento per valorizzare chi assiste - Obiettivi di inclusione e accoglienza La Giornata non si limiterà a evidenziare le problematiche dei caregiver, ma servirà anche per presentare le iniziative già intraprese dalla Regione Lazio in ambito di accoglienza e inclusione sociale. Questi caregiver offrono un supporto inestimabile, ma spesso affrontano anche difficoltà materiali e psicologiche. (Gaeta.it)

A Roma il 18 e 19 ottobre la 1a Giornata del caregiver e dell’inclusione sociale - Il 18 e 19 ottobre 2024 si celebrerà a Roma la 1a Giornata del caregiver e dell’inclusione sociale, una due giorni di […]. Una due giorni di confronto tra istituzioni, associazioni delle famiglie, terzo settore, associazioni della cooperazione sociale e organizzazioni sindacali voluta da Massimiliano Maselli, Assessore all’inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio. (Sbircialanotizia.it)