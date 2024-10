Vinicius Tobias si tatua il nome della figlia, poi scopre di non essere lui il padre (Di venerdì 18 ottobre 2024) Vinicius Tobias, terzino ventenne dello Shakhtar Donetsk, ha vissuto un’esperienza assurda: si è tatuato il nome della figlia, ma poi ha scoperto di non essere lui il padre. La scelta di farsi il tatuaggio è arrivata quando la sua ormai ex compagna Ingrid Lima (famosa influencer in Brasile) era ancora incinta di Maité. Sui social, Sbircialanotizia.it - Vinicius Tobias si tatua il nome della figlia, poi scopre di non essere lui il padre Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), terzino ventenne dello Shakhtar Donetsk, ha vissuto un’esperienza assurda: si èto il, ma poi ha scoperto di nonlui il. La scelta di farsi ilggio è arrivata quando la sua ormai ex compagna Ingrid Lima (famosa influencer in Brasile) era ancora incinta di Maité. Sui social,

