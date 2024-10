Via ai controlli del Fisco per i lavoratori con redditi sospetti, nel mirino ristoranti e taxi (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su specifiche categorie di lavoratori autonomi e professionisti, concentrandosi in particolare su chi dichiara redditi insolitamente bassi rispetto all’attività svolta, sollevando il sospetto di potenziali casi di evasione fiscale. L’obiettivo è identificare eventuali discrepanze nelle dichiarazioni e far emergere redditi non dichiarati. Un’operazione che nasce dalla stretta collaborazione con la Guardia di Finanza, che nei mesi di luglio, agosto e settembre ha effettuato 36mila verifiche, riscontrando nel 50% dei casi l’omessa emissione dello scontrino fiscale. I settori sotto osservazione dal Fisco Diversi settori sono stati identificati come particolarmente esposti al rischio di discrepanze tra i redditi dichiarati e l’attività effettivamente svolta. Quifinanza.it - Via ai controlli del Fisco per i lavoratori con redditi sospetti, nel mirino ristoranti e taxi Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’Agenzia delle Entrate ha intensificato isu specifiche categorie diautonomi e professionisti, concentrandosi in particolare su chi dichiarainsolitamente bassi rispetto all’attività svolta, sollevando il sospetto di potenziali casi di evasione fiscale. L’obiettivo è identificare eventuali discrepanze nelle dichiarazioni e far emergerenon dichiarati. Un’operazione che nasce dalla stretta collaborazione con la Guardia di Finanza, che nei mesi di luglio, agosto e settembre ha effettuato 36mila verifiche, riscontrando nel 50% dei casi l’omessa emissione dello scontrino fiscale. I settori sotto osservazione dalDiversi settori sono stati identificati come particolarmente esposti al rischio di discrepanze tra idichiarati e l’attività effettivamente svolta.

