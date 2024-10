Bergamonews.it - Va in coma dopo un’iniezione di calmante e muore nel giro di 6 mesi: due medici a processo

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Alzano Lombardo. Si chiamava Jason Mensah Brown, aveva 23 anni e, quando è morto, pesava appena una trentina di chili. È rimasto in uno stato vegetativo per seidovuto, secondo l’accusa, addi Midazolam, una benzodiazepina usata per ridurre l’ansia e indurre sonnolenza, sedare o anestetizzare prima di alcune procedure mediche o interventi chirurgici. Gliel’avevano somministrata con un’unica inoculazione al pronto soccorso dell’ospedale di Alzano Lombardo,averlo posto in uno stato di costrizione, ma il farmaco gli avrebbe provocato un arresto cardio circolatorio durato un minuto, che avrebbe poi causato un danno al cervello mandandolo in. Aci sono ora i due sanitari che erano di turno in pronto soccorso il 24 luglio 2019: A.M., 46 anni, medico e F.P., 40 anni, psichiatra.