Unibg, i corsi di laurea in Economia & Management compiono mezzo secolo (Di venerdì 18 ottobre 2024) I corsi di laurea in Economia & Management dell’Università degli studi di Bergamo compiono mezzo secolo di vita. Dalla nascita nel 1968 dell’Istituto Universitario di Bergamo, dopo soli 6 anni, nel 1974, nasce la laurea in Economia e Commercio durante il mandato rettorale di Serio Galeotti, istituito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 680 del 1974. A novembre 1974 partono le iscrizioni con 264 studenti e da questo momento il nuovo corso inizia a essere uno dei motori principali dell’Istituto Universitario Bergamasco. Oggi, con più di 4.000 studenti iscritti, 110 docenti, 3 lauree triennali, 8 lauree magistrali (di cui 5 in lingua inglese) e 4 dottorati, il Dipartimento di Scienze Aziendali e il Dipartimento di Scienze Economiche continuano a rispondere alle esigenze formative di un territorio e a quelle di un sistema economico innovativo e globalizzato. Bergamonews.it - Unibg, i corsi di laurea in Economia & Management compiono mezzo secolo Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Idiindell’Università degli studi di Bergamodi vita. Dalla nascita nel 1968 dell’Istituto Universitario di Bergamo, dopo soli 6 anni, nel 1974, nasce laine Commercio durante il mandato rettorale di Serio Galeotti, istituito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 680 del 1974. A novembre 1974 partono le iscrizioni con 264 studenti e da questo momento il nuovo corso inizia a essere uno dei motori principali dell’Istituto Universitario Bergamasco. Oggi, con più di 4.000 studenti iscritti, 110 docenti, 3 lauree triennali, 8 lauree magistrali (di cui 5 in lingua inglese) e 4 dottorati, il Dipartimento di Scienze Aziendali e il Dipartimento di Scienze Economiche continuano a rispondere alle esigenze formative di un territorio e a quelle di un sistema economico innovativo e globalizzato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Addio Marco: la malattia se lo prende a 25 anni - Il mondo del calcio, e non solo, è in lutto per la prematura scomparsa di Marco Carlotto, giovane difensore dell'Asd Sovizzo Calcio. A soli 25 anni, Marco ha perso la sua battaglia contro una malattia ... (polesine24.it)

Stellantis nel giorno dello sciopero generale, corteo dei lavoratori a Torino e Roma - I lavoratori Stellantis di Mirafiori e Pomigliano sono scesi in strada a Torino e Roma per protestare contro la cassa integrazione e la mancanza di prospettive ... (quifinanza.it)

Università e lavoro, Economia: quali indirizzi offrono migliori prospettive? - Ecco quali lauree tra i vari corsi di natura economica offrono le maggiori occasioni di occupazione e guadagno. Scopriamo anche quali percorsi portano a impieghi con più o meno ampia differenza di ... (tg24.sky.it)