Una mamma australiana chiama il figlio Lecco per omaggiare la città lombarda (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un legame unico tra l'Australia e l'Italia. Marlee Sice, una donna australiana residente a Geraldton, ha deciso di chiamare il suo secondo figlio «Lecco», un nome insolito e bizzarro, ma che vuole rendere omaggio alla città lombarda in cui aveva vissuto nel 2014. Sui social, Marlee ha spiegato con orgoglio il significato del nome, scrivendo: «Prende il nome dalla bellissima città d'Italia in cui ho vissuto e dal mio meraviglioso papà». La madre ha presentato il neonato sui social, accompagnato da un medaglione con il suo nome, ricevendo una valanga di auguri, soprattutto da parte di italiani, alcuni dei quali proprio originari di Lecco. I commenti Tra i commenti, un'amica italiana ha scritto affettuosamente: «Congratulazioni tesoro, un sacco di amore da Lecco, a Lecco».

