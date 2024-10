UeD, Gianluca Benincasa sulle due troniste: “Martina? È costruita. Francesca? È ancora legata al suo ex” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo la sua breve esperienza a UeD, Gianluca Benincasa, ex fidanzato dell’influencer Antonella Fiordelisi, ha voluto dire la sua su Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino, le attuali troniste del Trono Classico. “Martina? È costruita. Francesca? È ancora legata al suo ex” – Intervistato da Giada De Miceli nella trasmissione radiofonica “Non Succederà Più” su Radio Radio, Gianluca ha L'articolo UeD, Gianluca Benincasa sulle due troniste: “Martina? È costruita. Francesca? È ancora legata al suo ex” Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo la sua breve esperienza a UeD,, ex fidanzato dell’influencer Antonella Fiordelisi, ha voluto dire la sua suDe Ioannon eSorrentino, le attualidel Trono Classico. “? È? Èal suo ex” – Intervistato da Giada De Miceli nella trasmissione radiofonica “Non Succederà Più” su Radio Radio,ha L'articolo UeD,due: “? È? Èal suo ex”

Uomini e Donne - Gianluca Benincasa : “Martina? Ecco perché mi è scaduta. Francesca? Non voglio dire che stia ancora con Manuel ma…” - Credo che il fatto di non sentirsi a suo agio derivi dalla paura di sbagliare nei suoi confronti. Non voglio dire che stanno ancora insieme perché non lo penso…Ma mi aspetto che lui scenderà da lei. Ai microfoni di Non Succederà Più, la trasmissione radiofonica condotta da Giada De Miceli su Radio Radio, Gianluca ha detto la sua su Martina facendo anche riferimento al percorso compiuto dalla ... (Isaechia.it)

‘Non Succederà Più’ - Gianluca Benincasa dopo UeD : “Francesca tornerà con Manuel - Martina è costruita” - L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi riferendosi a Francesca ha aggiunto: “Penso che sarebbe stata perfetta come tronista se non avesse avuto questo trasporto emotivo per il suo ex. Nel programma di Maria De Filippi corteggiava Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino, però ha deciso di mettere fine al percorso di conoscenza con entrambe. (Bollicinevip.com)

Uomini e Donne - Gianluca Benincasa attacca Martina De Iannon : "E' falsa!" - L'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi è arrivato a Uomini e Donne per l'appuntamento al buio in cui ha avuto modo di conoscere Martina De Iannon e Francesca Sorrentino, le nuove tronista del dating show. (Comingsoon.it)