Trend 2024 Meat di Gillian Greer dal 21 al 23 ottobre al Teatro Belli di Roma

Trend nuove frontiere della scena britannica – XXIII edizione rassegna ideata da Rodolfo di Giammarco 3 ottobre – 17 novembre 2024 orario spettacoli da lunedì a venerdì ore 21.00 sabato ore 19.00 domenica ore 17.30 Teatro Belli dal 21 al 23 ottobre Meat di Gillian Greer regia Giulio Mezza e Martina Glenda con Caterina Grosoli, Giulio Mezza, Elena Orsini traduzione Elena Orsini aiuto regia Bruno Ricci movimento Caterina Grosoli scene Fiammetta di Santo consulenza scena Sara Palmieri video editing Gaia Siria Meloni progetto sonoro Gully grafica Carlo Grosoli in collaborazione con La Cedra Di Apollo Produzione Compagnia Mauri Sturno Debutta dal 21 al 23 ottobre al Teatro Belli nell'ambito della rassegna Trend- nuove frontiere della scena britannica – XXIII edizione, Meat di Gillian Greer con la regia di Giulio Mezza e Martina Glenda.

